Более шести миллионов рублей мошенники похитили у брянцев

Более шести миллионов рублей мошенники похитили у 23-х брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию обратились 23 жертвы дистанционных мошенников. Они лишились 6 075 000 рублей.

Так, трое потерпевших поверили лжесотрудникам банков. Злоумышленники сообщили о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Во время беседы жертвы неосмотрительно назвали коды для подтверждения операции. С из счетов пропали 123 000 рублей.