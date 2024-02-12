Более шести млн рублей похитили лжеэксперты по инвестициям у брянцев

Шесть жителей Брянщины лишились свыше шести миллионов рублей при попытке заработать на инвестициях. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Жительница Новозыбковского района Брянска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она пообщалась с «экспертом по инвестициям». Неизвестный уговорил женщину вложить сбережения якобы в быстрый заработок. На указанные им счета женщина перевела более трёх млн рублей. После этого связь с лжеэкспертом прервалась.

В аналогичную ситуацию попали ещё пять жителей областного центра, Клинцовского и Суземского районов. Все вместе они лишились 6 282 000 млн рублей.