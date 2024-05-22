Более ста патронов изъяли брянские стражи порядка у пенсионера

Более ста патронов изъяли стражи порядка обнаружили в доме пенсионера в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В рамках расследования уголовного дела правоохранители пришли с обыском в дом к 68-летнему жителю Клинцовского района. Там полицейские обнаружили более 100 патронов различного калибра. Экспертиза признала боеприпасы пригодными для стрельбы.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.

Фото УМВД по Брянской области