Более трёх миллионов рублей лишились пятеро бряцев при попытке заняться инвестициями

Более трёх миллионов рублей лишились пятеро брянцев, пытаясь заработать денег на инвестициях по совету мошенников. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полиция обатился 26-летний житель Дятьковского района. Молодой человек пообщался якобы с экспертом по инвестициям. По совету неизвестного он перевел 2 049 000 рублей якобы в игру на бирже. После получения денег собеседник исчез.

В аналогичную ситуацию попали ещё четверо жителей Дубровского, Дятьковского, Навлинского и Трубчевского районов. Они лишились 552 000, 230 000, 74 000 и 70 000 рублей.