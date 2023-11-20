Более трёх миллионов рублей лишились пятеро бряцев при попытке заняться инвестициями
Более трёх миллионов рублей лишились пятеро брянцев, пытаясь заработать денег на инвестициях по совету мошенников. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полиция обатился 26-летний житель Дятьковского района. Молодой человек пообщался якобы с экспертом по инвестициям. По совету неизвестного он перевел 2 049 000 рублей якобы в игру на бирже. После получения денег собеседник исчез.
В аналогичную ситуацию попали ещё четверо жителей Дубровского, Дятьковского, Навлинского и Трубчевского районов. Они лишились 552 000, 230 000, 74 000 и 70 000 рублей.
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