Более трёхсот грамм наркотиков и миллион рублей изъяли полицейские у брянца

Более трёхсот грамм наркотиков и миллион рублей изъяли полицейские у 40-летнего брянца. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков брянской полиции задержали 40-летнего жителя областного центра. Правоохранители выяснили, что мужчина торговал наркотиками. Он делал «закладки» на территории региона.

При личном досмотре задержанного и в его жилье стражи правопорядка обнаружили более 130 граммов мефедрона и 170 граммов марихуаны. Полицейские изъяли также автомобиль злоумышленника и свыше одного миллиона рублей, полученных при торговле запрещёнными веществами.

Возбуждено уголовное дело. До суда фиурант будет находиться под стражей.