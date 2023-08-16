Более тысячи кустов мака уничтожили брянские правоохранители за пять дней. Об этом рассказали в региональном УМВД.
Пять дней сотрудники УМВД России по Брянской области участвовали в межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак». Стражи правопорядка проводили рейды и выявляли места культивирования и дикого произрастания запрещенных растений.
Так, полицейские нашли выявили 32 очага дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью 10 460 квадратных метров. Они уничтожили 1105 кустов мака. Кроме того, Стражи порядка выявили незаконный посев мака на площади в 100 квадратных метров.
Полицейские составили 44 административных протокола за потребление наркотиков. А также возбудили шесть уголовных дел за незаконный оборот запрещенных веществ растительного происхождения.
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