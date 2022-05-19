Больше 20 человек погибли на брянских дорогах с начала года

В ГИБДД отметили, что с возрастом становится хуже реакция при управлении автомобилем.

С начала 2022 года на дорогах Брянской области погибли более 20 человек. Среди них девять — в возрасте старше 50 лет. Это почти 40% от общего числа погибших.

В Госавтоинспекции отметили, что с возрастом реакция при управлении автомобилем становится хуже, а также появляются определённые заболевания. А пешеходы преклонного возраста не всегда могут быстро определить приближающуюся опасность. Жителей призвали быть внимательными на дороге.