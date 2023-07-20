Больше 20 человек заблудились в брянских лесах с начала лета

С начала лета больше 20 человек, заблудившихся в брянских лесах, искали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Летом с появлением в лесу грибов и ягод возрастает количество потерявшихся в лесном массиве людей. Чаще всего причиной становится легкомысленное отношение к собственной безопасности.
С начала лета в полицию поступило больше двадцати заявлений о потерявшихся в лесу жителях. Больше всего обращений пришло из Брянского, Жуковского, Дятьковского и Трубчевского районов.
В УМВД призвали жителей тщательно готовиться к «тихой охоте». В первую очередь важно изучить карту местности и разработать маршрут. Также следуют предупредить родных и знакомых о походе. С собой обязательно нужно взять полностью заряженный телефон с навигатором, а по возможности и отдельный GPS-навигатор. Также потребуется компас, вода, нож, спички или зажигалки, свисток. Одеваться лучше в яркую и непромокаемую одежду и обувь.
В случае чрезвычайной ситуации нужно позвонить на единый номер службы спасения 112 или в полицию по телефону 102. Если связи нет, то стоит попытаться выйти к людям ориентируюсь на электропровода, шум транспорта или протоптанные тропинки. При этом ночью идти не следует. Лучше оборудовать место для ночлега и подождать утра.
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