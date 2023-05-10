Больше двух млн рублей потерял желающий заработать на инвестициях брянец

Житель Брянска, желая заработать на инвестициях, отдал мошенникам более двух млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 34-летний житель Бежицкого района Брянска. Он пообщался якобы с сотрудником брокерской организации и решил выгодного вложить сбережения. На предоставленные счета он перевёл 2 233 000 рублей. После этого лжеэксперт исчез.

В аналогичную ситуацию попала и 53-летняя жительница Советского района. Она лишилась 169 тысяч рублей.