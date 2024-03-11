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Больше миллиона рублей лишились двое брянцев при попытке быстро заработать

2024, 11 марта 18:41 Происшествия
Больше миллиона рублей лишились двое брянцев при попытке быстро заработать
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Больше миллиона рублей лишились двое брянцев после общения  с лжеэкспертами по быстрому заработку. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

Жертвой мошенников на прошлой неделе стал житель Брянска. Мужчина пообщался с  якобы экспертом по инвестициям и решил вложить свои деньги для быстрого получения прибыли. На указанные злоумышленником счета мужчина перевёл 752 тысяч рублей. После этого«эксперт» исчез. 

В аналогичную ситуацию попал житель Клинцовского района. Он лишился 600 тысяч рублей.

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