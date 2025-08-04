Браконьер из Брянска предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о незаконной охоте. Приговор выслушает житель областного центра.

По версии правоохранителей, в феврале 2025 года в лесу на территории Карачевского района мужчина незаконно охотился на лося и убил животное из ружья. Ущерб составил 400 тысяч рублей.

Мужчине грозит до двух лет колонии. Ущерб государству он возместил.