Брянца, до смерти забившего брата молотком, приговорили к 11 годам

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Житель Радицы-Крыловки предстал перед судом по обвинению в убийстве брата.

Как сообщает региональная прокуратура, ночью 19 января 2021 брянец, ранее уже судимый за хищение, поссорился со старшим братом и до смерти забил его молотком.

Суд приговорил жителя Радицы-Крыловки к 11 годам колонии строгого режима.

Приговор в силу еще не вступил – осужденный может его обжаловать.