Брянца обвинили в убийстве отца

39-летнего жителя Карачевского района суд отправил под стражу по обвинению в убийстве отца. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении обвиняют 39-летнего жителя Карачевского района.

По версии следователей, вечером 9 октября пьяный мужчина у себя дома по улице Луговой в посёлке Крутое поссорился с отцом. Он ударил родственника острым предметом в шею. От резаного ранения мужчина умер на месте происшествия.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Ему предъявили обвинение в убийстве. Суд заключил мужчину под стражу на время расследования.