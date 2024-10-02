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Брянца обвиняют в гибели знакомого

2024, 02 октября 11:41 Происшествия
Брянца обвиняют в гибели знакомого
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Брянца ждет суд по обвинению в причинении смертельных травм знакомому. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о причинении смертельных травм. Приговор выслушает 34-летний брянец.

По версии следствия, вечером 22 августа пьяный мужчина пришёл в квартиру к знакомому. Он жестоко избил приятеля. Потерпевший умер от полученных травм.

Обвиняемый ждёт решения суда под стражей.

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