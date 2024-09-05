Брянца обвиняют в краже мотоцикла со стоянки за несколько минут. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С заявлением о пропаже мотоцикла в полицию обратился 33-летний житель Фокинского района Брянска. Транспорт исчез с парковки около торгового центра, куда потерпевший зашёл на несколько минут.

Оперативники уголовного розыска за сутки установили подозреваемого в краже. 28-летний брянец признался, что он решил угнать мотоцикл и продать. Мужчина завёл транспорт, перерезав и скрутив провода на замке зажигания. Проехав пару улиц фигурант спрятал мотоцикл в кустах.

Мужчине следователи предъявили обвинение. Мотоцикл стражи порядка вернули владельцу.