Брянца обвиняют в попытке зарезать приятеля

22-летний жителя обалстного центра взяли под стражу за попытку убить приятеля. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В преступлении обвиняют 22-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, днём 23 января 2023 года подозреваемый в своей квартире дома по улице Осоавиахима поссорился с приятелем. Он ударил знакомого ножом в грудь.

Другие гости подозреваемого вызвали бригаду «скорой медицинской помощи». Медики спасли потерпевшему жизнь.

Фигуранта стражи порядка задержали и предъявили ему обвинение в покушении на убийство. До суда он будет находится в сизо.