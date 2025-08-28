Брянца обвиняют в убийстве и расчленении сожительницы

Брянца, обвиняемого в убийстве и расчленении сожительницы, ждёт суд. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о причинении смертельных травм женщине. Приговор выслушает ранее судимый житель областного центра.

По версии правоохранителей, в декабре 2024 года пьяный мужчина в своей квартире многоэтажки по улице Дружбы в Бежицком районе поссорился со своей сожительнице. Он несколько раз ударил женщину кулаками по голове, затем повалил на пол и стал избивать ногами. Потерпевшая умерла на месте происшествия.

Фигурант расчленил труп женщины и с декабря 2024 года по 10 марта 2025 года хранил его в ванной и холодильнике. По частям он выбрасывал части в мусорные контейнеры.

Части тела потерпевшей правоохранители обнаружили на мусорной свалке в деревне Березино Дятьковского района. Обвиняемый ждёт суд под стражей.