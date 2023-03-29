Брянца обвиняют в убийстве соседа

49-летнего жителя Брянского района обвиняют в убийстве соседа. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении подозревают 49-летнего жителя Брянского района.

По версии следствия, днем 23 марта 2023 года мужчина в своем доме по улице Толвинской в деревне Толвинка поссорился с соседом по улице.Фигурант не менее девяти раз ударил оппонента ножом в грудь и спину. Потерпевший умер на месте происшествия.

Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве. Суд заключил его под стражу.