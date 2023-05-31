Брянца осудили за гибель коллеги

Машинисту из Брянска ограничили свободу на полтора года за гибель коллеги. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. На скамье подсудимых оказался 44-летний машинист сырьевого цеха производственного предприятия Бежицкого района города Брянска.

15 февраля прошлого года мужчина на рабочем месте ремонтировал оборудования вместе с помощником слесаря. При проверки работоспособности он не убедился, что напарник находится на безопасном расстоянии от подвижного механизма оборудования и запустил его. 49-летний мужчина получил тяжёлые травмы и умер на месте.

Суд приговорил виновного к полутора годам ограничения свободы и удовлетворил гражданские иски о компенсации им морального вреда. Решение не вступило в законную силу.