Брянца осудили за пьяную езду и лишили мопеда

Суд приговорил брянца за пьяную езду к принудительным работам и конфисковал мопед. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения. Приговор выслушал 53-летний житель Злынковского района.

Днём 18 мая 2024 года фигуранта за рулём мопеда Hors Alpha в деревне Большие Щербиничи оставили сотрудники ДПС. Мужчина оказался нетрезв. Ранее водитель уже был судим за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 10 месяцам принудительных работ и лишил водительских прав на четыре гоа. А мопед конфисковали в собственность государства. Решение не вступило в законную силу.