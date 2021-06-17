Брянца осудят за угрозу ножом продавцу на рынке в Советском районе

По информации прокуратуры Советского района Брянска, местный житель обвиняется в угрозе убийством.

Пьяный мужчина поссорился с продавцом на рынке Советского района Брянска. В ходе ссоры он замахнулся на него ножом и пригрозил убить.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь брянцу грозит до 2 лет тююрьмы.