Брянца подозревают в оформлении крупного кредита с чужого телефона
Полицейские установили жителя Трубчевского района, подозреваемого в оформлении кредита с чужого мобильного телефона. Об этом рассказали в региональном УМВД.
Стражи порядка устанавливают обстоятельства крупного мошенничества. В преступлении они подозревают ранее судимого 37-летнего жителя Трубчевского района.
Во версии правоохранителе, летом минувшего года мужчина нашёл потерянный мобильный телефон. В гаджете было установлено банковское приложение. Через него подозреваемый оформил кредит на 300 тысяч рублей и перевёл деньги себе.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «Мошенничество».