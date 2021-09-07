Брянца посадили в СИЗО за кражу денег с карты пьяного пенсионера

27-летний житель Севского района ограбил 70-летнего товарища.

70-летний житель Фокинского района Брянска обратился в полицию с заявлением о краже 4 тысяч рублей с его банковской карты. Он рассказал, что накануне выпивал с гостем – 27-летним жителем Севского района.

После застолья гость отправился домой, а пенсионер лег спать. Пропажу денег он обнаружил утром.

Подозреваемого задержали. Молодой человек признался, что во время распития спиртного заметил, как на телефон хозяина квартиры пришло СМС о зачислении денег, и, воспользовавшись коротким отсутствием пожилого товарища, перевел 4 тысяч рублей на свой счет.

Возбуждено уголовное дело. Суда житель Севского района дожидается в СИЗО. Ему грозит до шести лет заключения.