Брянца суд отправил в колонию за убийство матери

Брянца суд отправил в колонию на 11 лет за убийство матери. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм пожилой женщине. Приговор выслушал 46-летний житель областного центра.

Вечером 26 марта 2024 года пьяный мужчина в своей квартире по улице Докучаева в Брянске агрессивно отреагировал на критику пожилой матери. Он жестоко избил пенсионерку, а после этого стал душить её руками. Женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к 11 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.