Брянца суд отправил в колонию за хранение наркотиков

Молодого брянца суд приговорил к двум годам колонии за хранение пяти граммов наркотиков. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Брянского района рассмотрел уголовное дело о хранении запрещённых веществ. Приговор выслушал 22-летний житель Брянска.

31 мая мужчина купил наркотики для личного употребления. Он забрал «закладку» с запрещённым веществом и хранил её при себе. В этот же день молодого человека задержали стражи порядка. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более пяти граммов наркотика.

Суд отправил фигуранта в колонию на два года. Приговор не вступил в законную силу.