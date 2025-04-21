Брянца суд отправил в тюрьму на 22 года за преступления против половой неприкосновенности детей

Жителя Жуковского района суд отправил в тюрьму на 22 года за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о преступлениях против половой неприкосновенности детей. Приговор выслушал 34-летний житель Жуковского района.

С 2019 года по 2023 год фигурант регулярно совершал действия сексуального характера и вступал в половое сношение с двумя девочками, которым на тот момент было по 10 лет. Он также пытался изнасиловать одну из потерпевших, пользуясь её беспомощным состоянием. С другой девочкой мужчина неоднократно обменивался порнографическими фотографиями в мессенджере.

Ранее он был судим за разбой и хранение оружия. Обвиняемый освободился из колонии в 2017 году.

Брянский областной суд приговорил виновного к 22 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.