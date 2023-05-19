Брянца, убившего случайного прохожего, взяли под стражу
Брянца, подозреваемого в смерти случайного прохожего, взяли под стражу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские следователи возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении подозревают 25-летнего жителя областного центра.
По версии следствия, ночью 12 мая пьяный мужчина на пересечении улиц Кирова и Машиностроителей в Бежицком районе поссорился с прохожим. Фигурант избил незнакомца. От полученных травм потерпевший умер на следующий день в больнице.
Подозреваемому предъявили обвинение и взяли под стражу.
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