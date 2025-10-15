Брянца за торговлей контрафактными сигаретами оштрафовал суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу по факту сбыта контрафактных сигарет. На скамье подсудимых оказался 54-летний житель Клинцов.

С 2023 года по 2025 год фигурант покупал немаркированную табачную продукцию, а затем продавал сигареты в павильонах на мини-рынке в Клинцах. Преступную деятельность пресекли сотрудники УМВД и ФСБ. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 13 тысяч пачек сигарет стоимостью свыше 1,8 млн рублей.

Суд приговорил виновного к условному сроку и штрафу в 200 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.