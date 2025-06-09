Брянца задержали полицейские за обман восьми таксистов

Брянца задержали полицейские за хищение денег у восьми таксистов. Об этом этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Бежицкого района Брянска. Мужчина подрабатывает таксистом. Один из пассажиров одолжил у него 5000 рублей, якобы для оплаты покупки на строительном рынке. Деньги он обещал перевести на банковскую карту. Но возвращения клиента таксист так и не дождался.

Оперативники уголовного розыска установили личность недобросовестного пассажира. 47-летний житель областного центра уже привлекался к уголовной ответственности. Правоохранители выяснили, что жертвами мошенника в течение трёх месяцев стали ещё семь водителей такси. Каждый из них отдал мошеннику от трёх до пяти тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.