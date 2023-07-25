Брянца ждет суд за кражу денег с карты директора

Брянца ждет суд за кражу 20 тысяч рублей с банковской карты работодателя. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о краже с банковского счета. В преступлении обвиняют работника автомойки из Брянского района.

По версии следствия, мужчине владелец автомойки дал карту для получения денег. Узнав о своем увольнении, обвиняемый после смены через банкомат получил доступ к счетам руководителя и снял оттуда 20 тысяч рублей. Деньги он потратил.