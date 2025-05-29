Брянца ждёт суд за контрабанду лесоматериалов на 140 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Красногорский районный суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде. В преступлении обвинили 42-летнего жителя.

По версии следствия, 21 октября прошлого года мужчина, минуя таможенный пункт, по грунтовой дороге привёз в Россию более 21 кубометра лесоматериала стоимостью более 140 тысяч рублей. Груз изъяли сотрудники правоохранительных органов.