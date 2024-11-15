Брянца ждёт суд за мошенничество при получении жилищного сертификата

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

11 ноября «Ростелеком» и Солар, архитектор комплексной кибербезопасности, организовали онлайн-лекцию для старшеклассников, проживающих в регионах Центрального федерального округа. В мероприятии по видеосвязи приняли участие порядка 1 000 школьников, в том числе из Брянска. Занятие было приурочено к Международному дню борьбы с кибербуллингом, поэтому и темой виртуального урока стал «Кибербуллинг: как защитить себя и других». Лекцию подросткам прочитал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз SolarAURA ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома») Александр Вураско.

Движение автомобилей через железнодорожный переезд в городе Брянске, расположенный на пересечении с улицей Белорусская, будет ограничено 14 и 15 ноября в связи с работами по замене резинокордового покрытия.

У жителей Брянской области большим спросом пользуются автономные источники питания. Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» предупреждает: их неправильная эксплуатация может обернуться бедой.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».