Брянца ждёт суд за мошенничество при получении жилищного сертификата
40-летнего брянца ждёт суд за мошенничество при получении жилищного сертификата. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суражский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на мошенничество с выплатами. В преступлении обвиняют 40-летнего брянца.
По версии следствия, мужчина сделал фиктивную регистрацию на территории Суражского района, чтобы получить жилищный сертификат. В ноябре 2023 года фигурант подал в местную администрацию заявление о принятии его на учёт в качестве нуждающегося в жилье как добровольно выехавший из зоны проживания с правом на отселение. Но фиктивный документ выявили. Почти 3,6 млн рублей обвиняемому похитить не удалось.
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