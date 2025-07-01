Брянца ждёт суд за повторное вождение в пьяном виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о повторном вождении в нетрезвом состоянии. Приговор выслушает 28-летний житель Унечского района.

По версии следствия, вечером 27 января 2025 года мужчина после употребления алкоголя сел за руль своего автомобиля «ВАЗ 21011». С собой он взял знакомую. Они ехали из Почепского в Унечский район. Машину заметили инспекторы ДПС. Фигурант по требованию полиции не остановился и попытался скрыться. После непродолжительной погоди стражи порядка задержали машину. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение закона. На машину обвиняемого наложен арест.