Брянца ждёт суд за предоставление банковской карты мошенникам

2026, 03 сентября 13:33

Брянца ждёт суд за предоставление банковской карты мошенникам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Унечский районный суд рассмотрит уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Приговор выслушает 24-летний житель района.

По версии следствия, в сентябре 2025 года мужчина предоставил неизвестному доступ к своему банковскому счёту и мобильному приложению банка. На преступление он пошёл за 3 600 рублей и погашение задолженности по кредитам.

Банковский счёт использовали мошенники для хищения денежных средств у граждан.