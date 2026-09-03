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Брянца ждёт суд за предоставление банковской карты мошенникам

2026, 03 сентября 13:33
Брянца ждёт суд за предоставление банковской карты мошенникам
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Брянца ждёт суд за предоставление банковской карты мошенникам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Унечский районный суд рассмотрит уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Приговор выслушает 24-летний житель района. 

По версии следствия, в сентябре 2025 года мужчина предоставил неизвестному доступ к своему банковскому счёту и мобильному приложению банка. На преступление он пошёл за 3 600 рублей и погашение задолженности по кредитам.

Банковский счёт использовали мошенники для хищения денежных средств у граждан.

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