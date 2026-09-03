Брянца ждёт суд за предоставление банковской карты мошенникам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Унечский районный суд рассмотрит уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Приговор выслушает 24-летний житель района.
По версии следствия, в сентябре 2025 года мужчина предоставил неизвестному доступ к своему банковскому счёту и мобильному приложению банка. На преступление он пошёл за 3 600 рублей и погашение задолженности по кредитам.
Банковский счёт использовали мошенники для хищения денежных средств у граждан.