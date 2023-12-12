Брянца ждёт суд за выращивание наркотикосодержащих растений

Брянец предстанет перед судом за выращивание наркотикосодержащих растений и угрозу убийством супруге. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Климовский районный суд рассмотрит уголовные дела об угрозе убийством, незаконном хранении и культивировании наркотикосодержащих растений. В преступлениях обвиняют 40-летнего мужчину.

По версии следствия, в июне 2023 года мужчина после употребления запрещенных веществ, приставил к неи жены нож и угрожал ей убийством. В дом приехали полицейские. Они обнаружили на территории 112 сорванных растений конопли, а также 1371 произрастающих. Эксперт выяснили, что растения содержали более 3 кг наркотических веществ.

Стражи порядка выяснили, обвиняемый купил семена конопли и посадил во дворе.