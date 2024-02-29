Брянца ждёт суд за хранение снарядов дома

Житель Комаричского района предстанет перед судом по обвинению в хранении дома снарядов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Комаричский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконном хранении взрывных устройств. В преступлении обвиняют 53-летнего мужчину.

По версии правоохранителей, в 2022 году фигурант нашёл в Комаричском районе кумулятивный снаряд калибра 75 мм, бронебойно-разрывной снаряд калибра 76 мм и осколочно-фугасный снаряд калибра 75 мм. Опасные находки он принёс домой. Спустя два года их в его жилище обнаружили стражи правопорядка.