Брянца ждёт тюрьма за покушение на убийство приятеля

Брянца суд приговорил к шести годам в колонии за покушение на убийство приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушении на убийство. Приговор выслушал 46-летний житель Комаричского района.

27 февраля 2024 года пьяный фигурант был в квартире своего знакомого в посёлке Комаричи. Во время ссоры он не менее девяти раз ударил 58-летнего приятеля ножом в грудь. Довести преступление мужчине не дал очевидец преступления.

Суд приговорил виновного к шести годам и двум месяцам в колонии строгого режима.

Решение не вступило в законную силу.