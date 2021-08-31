Брянцу грозит колония за убийство двух кабанов в заказнике

Чтобы доказать вину охотника, правоохранители провели 10 экспертиз.

В УМВД России по Брянской области завершили расследование уголовного дела о незаконной охоте с причинением крупного ущерба.

По версии следствия, в марте текущего года 59-летний житель Брянской области убил двух кабанов в государственном природном биологическом заказнике областного значения в Карачевском районе. Туши он оставил в лесу, рассчитывая вывезти из позднее.

В ходе расследования полицейские провели обыски и около 10 экспертных исследований. По предварительным расчетам, размер ущерба составил порядка 360 тысяч рублей.

Брянцу грозит до двух лет колонии. На его имущество наложили арест на сумму 113 тысяч рублей. Материалы дела направили в суд.