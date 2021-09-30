Брянцу, озеленившему балкон матери коноплей, грозит три года колонии

Наркотики мужчина выращивал для личного потребления.
36-летний житель Бежицкого района Брянска предстанет перед судом по обвинению в незаконном культивировании конопли в крупном размере и хранении наркотиков в значительном размере.
Как сообщает региональная прокуратура, в начале апреля мужчина собрал растущие в лесополосе вблизи от одного из домов в Бежице несколько кустов с листьями конопли. Высушив и измельчив их, он разложил наркотики в четыре бумажных свертка, которые хранил на балконе в квартире своей матери. Общая высушенная масса собранных растений конопли составила 20,376 грамма.
В мае брянец купил в Интернете семена конопли и высадил 25 растений на балконе матери для последующего получения марихуаны для собственных нужд. Общая высушенная масса составила 7,964 грамма.
Уголовное дело рассмотрит Бежицкий районный суд. Брянцу грозит до трех лет заключения.
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