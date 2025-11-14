Брянцу суд ограничил свободу за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об использовании поддельного водительского удостоверения. На скамье подсудимых оказался 20-летний житель Брянска.

Вечером 16 июля 2025 года сотрудники ГИБДД в Володарском районе остановили автомобиль «ВАЗ-21074». Фигурант был за рулём. Полицейским он предъявил водительское удостоверение. Документ оказался фальшивым. Молодой человек признался, что купил водительские права через интернет за 120 тысяч рублей в мае. В автошколе он никогда не учился.

Суд приговорил виновного к семи месяцам ограничения свободы. Решение не вступило в законную силу.