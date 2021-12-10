Брянец использовал вредоносные программы на игровой приставке

В отношении геймера из Клинцов возбуждено два уголовных дела.

В Клинцовский городской суд прокуратура направила материалы дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации и использовании вредоносных программ. По данным следствия, подозреваемый скачал и установил на игровую приставку программы для запуска нелицензионных игр.

Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы и крупный штраф.