Брянец избил бывшую тещу, сидевшую с его детьми

74-летняя женщина получила тяжелые травмы.

61-летний житель Советского района Брянска избил 64-летнюю бывшую тещу.

Как сообщает региональная прокуратура, мужчине не понравилось, что женщина, присматривавшая за его несовершеннолетними детьми, уходила из квартиры и надолго оставляла их одних.

В ходе ссоры с экс-тещей брянец несколько раз ударил ее по лицу. Здоровью пожилой женщины был причинен тяжелый вред.

В ходе расследования Житель Советского района признал вину и раскаялся в своем поступке. Ему грозит до восьми лет заключения. Также прокуратура требует от него выплаты в пользу потерпевшей в размере 2 миллионов рублей.