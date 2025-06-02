Брянец лишился иномарки за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд в Новозыбкове рассмотрел уголовное дело о повторном вождении в нетрезвом состоянии. Приговор выслушал 41-летний житель района.

Вечером 10 февраля на одной из центральных улиц Новозыбкова инспекторы ДПС для проверки документов остановили автомобиль Changan. У мужчины за рулём были признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к обязательным работам на 200 часов и лишился водительского удостоверения. Иномарку конфисковали и обратили в собственность государства. Решение не вступило в законную силу.