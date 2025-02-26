Брянец лишился иномарки за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Приговор выслушал 42-летний житель Стародубского района.

13 ноября 2024 года в Стародубе фигуранта за рулём автомобиля Subaru Impreza остановили инспекторы ДПС. По внешним признакам мужчина был пьян. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. При этом ранее обвиняемого уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ и на два года лишил водительского удостоверения.Автомобиль нарушителя конфискован и обращен в собственность государства. решение не вступил в законную силу.