Брянец лишился мопеда за нетрезвое вождение
Брянца суд отправил на работу и лишил мопеда за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Стародубского района вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 28-летний брянец.
Ночью 16 июня 2024 года пьяного фигуранта за рулём мопеда Alpha задержали инспекторы ДПС на улице Юбилейной в селе Нижнее Стародубского района. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде
Суд приговорил виновного к 120 часам обязательных работ, а также конфисковал мопед в собственность государства. Решение в законную силу не вступило.
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