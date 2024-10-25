Брянец лишился мопеда за нетрезвое вождение

Брянца суд отправил на работу и лишил мопеда за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Стародубского района вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 28-летний брянец.

Ночью 16 июня 2024 года пьяного фигуранта за рулём мопеда Alpha задержали инспекторы ДПС на улице Юбилейной в селе Нижнее Стародубского района. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде

Суд приговорил виновного к 120 часам обязательных работ, а также конфисковал мопед в собственность государства. Решение в законную силу не вступило.