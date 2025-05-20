Брянец лишился прав и машины за нетрезвое вождение

63-летний житель Новозыбкова лишился прав и машины за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об управлении автомобилем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 63-летний житель Новозыбкова.

Вечером 21 февраля 2025 года мужчину за рулём автомобиля Hyundai Sonata на одной из центральных улиц Новозыбкова остановили сотрудники ДПС. У него были явные признаки алкогольного опьянения. От освидетельствование на состояние опьянения фигурант отказался. Мужчина пояснил, что ремонтировал в гараже машину и употреблял спиртное, а затем решил проверить качество проведенных им работ. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд оштрафовал виновного на 100 тысяч рублей и на два года лишил водительского удостоверения. Иномарку конфисковали в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.