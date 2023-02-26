Брянец обобрал товарища на 40 тысяч рублей

По версии следствия, в апреле 2022 года мужчина пришёл в гости к знакомому. Он воспользовался оставленным без присмотра телефоном. Зная пароль от банковского приложения, фигурант перевел со счёта приятеля себе на карту 40 тысяч рублей.

Брянца ждет суд за кражу денег со счета приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Кто ответит за ТКО? Жителям рассказали об обращении с твёрдыми коммунальными отходами. На прошлой неделе Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый вопросам оказания услуги по обращению с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами). Обращения смолян прокомментировали руководитель департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии Оксана Лаврикова и генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО

На прошлой неделе На прошлой неделе состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Островского с руководителем регионального отделения Российского военно-исторического общества Дмитрием Самохваловым, в ходе которой обсуждались проекты РВИО. По словам Дмитрия Самохвалова, в Смоленском районе планируется организовать «Парк истории» (по аналогии с федеральным парком «Патриот»), на интерактивной площадке которого будут проводиться реконструкции и другие военно-патриотические мероприятия. Поднимался вопрос благоустройства

Что скажет доктор? В Смоленской области продолжается проведение углублённой диспансеризации. Её могут пройти те, кто переболел COVID-19 (в том числе бессимптомно), а также те, у кого этот диагноз в силу тех или иных причин не был подтверждён. Подробно об этих возможностях для смолян рассказал губернатор Алексей Островский, уточнив, что такая диспансеризация не заменяет стандартную, а расширяет её и

От первого лица О чём жители региона спросили губернатора? На прошлой неделе в эфире телеканала «Россия 24» прошла прямая линия с губернатором Алексеем Островским. Жители разных уголков Смоленщины могли спросить у главы региона о том, что их волнует. Поступившие вопросы касались практически всех сфер жизнедеятельности региона — ремонта дорог и социальных объектов, здравоохранения, ЖКХ, благоустройства, сельского хозяйства. Вот

На железнодорожном вокзале Вязьма открылась фотозона ко Дню защитника Отечества Для гостей и жителей города на вокзале Вязьма в Смоленской области открылась фотозона, посвященная Дню защитника Отечества. Она размещена в фойе вокзала. На фоне композиции, включающей в себя макет знаменитой «полуторки» (советский грузовик ГАЗ-АА, ставший символом Великой Отечественной войны) и вещи военного быта 40-х годов прошлого века, все желающие могут сделать фотографии на память. Фотозона