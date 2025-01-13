Брянец отправился в колонию за убийство знакомого

Брянца суд отправил на восемь с половиной лет в колонию за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. Приговор выслушал житель села Октябрьское Суражского района.

Днём 16 октября прошлого года мужчина был в гостях в доме у своей односельчанки на улице Ковалевка в селе Октябрьское. После совместного распития спиртного он поссорился со знакомым жителем деревни Сенча. Приятеля фигурант избил руками, ногами и лопатой. Потерпевший умер на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к восьми с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.