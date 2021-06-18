Брянец получил 18 лет «строгача» за организацию нарколаборатории

18 июня Брянский областной суд признал виновным 39-летнего уроженца Республики Молдовы в организации нарколаборатории.

В собственном частном доме обвиняемый оборудовал лабораторию для систематического производства наркотиков, чтобы потом продавать их. Всего он произвел более 8 килограмм мефедрона.

Продать произведенный наркотик мужчине не удалось, так как в октябре 2020 года его задержали.

Суд приговорил его к 18 годам в колонии строгого режима, со штрафом в 300 тысяч рублей.