Брянец получил 2,5 года за ограбление кабинета робототехники 1-й гимназии

Злоумышленник украл четыре ноутбука, пять электромеханических конструкторов и электроинструменты, принадлежавшие городской администрации.

35-летний житель Брянска предстал перед судом по обвинению в краже с незаконным проникновением в помещение и причинением крупного ущерба.

Как сообщает региональная прокуратура, в ночь на 16 января мужчина незаконно проник в кабинет робототехники гимназии № 1 Брянска и похитил четыре ноутбука, пять электромеханических конструкторов и электроинструменты, принадлежавшие городской администрации, на общую сумму более 280 тысяч рублей. Награбленное он впоследствии продал.

Суд приговорил грабителя к двум с половиной годам колонии строгого режима и обязал его возместить ущерб. Приговор в силу еще не вступил.